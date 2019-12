Benevento, le pagelle. Schiattarella e Maggio i top Difesa sempre perfetta, Coda si sacrifica per la squadra, Sau in grandi condizioni

Basterebbero i numeri per descrivere ciò che sta facendo il Benevento. Quinta vittoria di fila, ennesimo clean sheet, Montipò imbattuto da 512'. E la terza in classifica stasera è alla distanza siderale di 14 punti. Ecco le pagelle.

Montipò 6,5 – Un paio di uscite e nulla più. Certo non è la sua partita più difficile, anche se il vento lo infastidisce parecchio.

Maggio 7,5 – Ormai non ci si può più meravigliare delle sue performances. E' in forma strepitosa, fa il difensore (benissimo) e scende sulla fascia destra come nelle migliori stagioni nel Napoli. Un Campione con la “C” maiuscola.

Antei 7 – La solita prestazione senza macchie. Sovrasta ogni avversario sul piano aereo e su quello rasoterra, dalle sue parti non ce n'è per nessuno.

Caldirola 7 – Sembra un po' infastidito dal vento, sbaglia qualche rilancio. Ma l'efficacia è lasoluta, per Dionisi è una serata di ben poca gloria.

Letizia 7 – Ormai non sorprende più. E' un giocatore completo e fa con la stessa efficacia le due fasi, quella offensiva (che ha sempre fatto bene) e quella difensiva, che è stata sempre il suo tallone d'Achille.

Hetemaj 7 – Il “Gorilla” bracca chiunque arrivi dalle sue parti. E' una autentica diga, il suo piede un ostacolo insuperabile per tutti. Si consente anche un virtuosismo nel secondo tempo.

Schiattarella 7,5 – Padrone assoluto del centrocampo. Sta raggiungendo la condizione migliore e si vede. Giostra con una saggezza esagerata, vince senza dubbi il duello col regista avversario Maiello.

Viola 7 – Ha qualche passaggio a vuoto che non sembra da Viola. Ma come sempre è cinico ed efficace. Sesto gol della stagione e anche un palo dopo una discesa incredibile sul finire della partita.

38' st Tuia sv – Entra per uguagliare l'altezza di Trotta e per blindare la difesa giallorossa.

Kragl 6,5 – Sempre pericolosissimo sui tiri piazzati. Magari lascia un po' a desiderare sulla manovra, un po' disordinata. Ma è sempre un fattore in più per la squadra.

24' st Insigne 6 – Entra nel finale con buona volontà.

Sau 7 – Anche lui sta raggiungendo la condizione migliore. Alcune giocate sono del vecchio Sau, quello che segnava gol a grappoli anche in serie A. Fa un lavoro massacrante.

30' st Improta 6,5 – Meriterebbe di giocare dal primo minuto, ma ce ne sono altri che meritano ugualmente. Lui è in forma splendida, nel finale è un autentico “crak”.

Coda 6,5 – Inzaghi gli dice di andare a tenere Maiello e a non farlo ragionare. L'ispanico è uno che sa sacrificarsi, anche se poi non è proprio lucido quando c'è da sbattere il pallone in rete.

All.: Inzaghi 7,5 – I numeri del Benevento parlano per lui. Semplicemente mostruoso. E continua a dire che ci sono ancora tante partite da giocare. E' la sua arma migliore, non conosce soste, il martello colpisce sempre.