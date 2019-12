Per Inzaghi e squadra il panettone della famiglia Mastella Il pensiero gradito della senatrice Lonardo

Un cadeau sotto l'albero per la strega. Per la verità più di uno. Un pensiero meritato per una squadra regina in questa cadetteria. E poiché Inzaghi potrà tranquillamente mangiare il panettone (non potrebbe essere diversamente) Sandra Lonardo, moglie del sindaco Mastella, ha pensato bene di regalarne 40 per tutto il gruppo giallorosso. Così a 'papparselo' non sarà solo Pippo ma tutti i calciatori, protagonisti di questo splendido cammino. Talmente entusiasmante da far sbilanciare una intera tifoseria (la capolista se ne va...) sempre attenta al fattore scaramantico. Ma ci sta. Piegato anche il Frosinone, questa squadra sembra davvero imbattibile. In campo coi risultati, fuori per unione e anche attenzione a tutto il popolo sannita. Da qui l'intento della senatrice di rivolgere un pensiero al Benevento Calcio che di tutta risposta ringrazia col cuore pregustando già la squisitezza di casa Mastella.