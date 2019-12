Sud, albero per Imbriani e annuncia: "Visiteremo i bambini" La nota degli ultras del Benevento apparsa sui profili social

Nell'esaltante momento che sta attraversando il Benevento Calcio, la Curva Sud non trascura il proprio impegno nel sociale. Gli ultras giallorossi hanno annunciato l'installazione di un albero di Natale nei pressi del murales dedicato a Carmelo Imbriani e, soprattutto, la periodica visita che faranno a gennaio ai bambini ricoverati. Ecco il testo integrale pubblicato sui social:

In occasione delle imminenti festività natalizie, annunciamo con piacere ed entusiasmo l’installazione di un albero di natale nei pressi del murales dedicato a Carmelo Imbriani. Cogliamo l’occasione per ringraziare il dottor Picucci, il quale ci ha permesso di poter onorare ancora una volta il nostro amato capitano. Inoltre, annunciamo che anche con l’inizio del nuovo anno la Curva Sud farà visita al reparto pediatria dei nosocomi cittadini. Il nostro intento è quello di portare doni e sorrisi ai piccoli che, purtroppo, sono costretti a trascorrere queste ore di festa negli ospedali. L’incontro è fissato per il prossimo 5 gennaio. La Sud è anche questo, con l’impegno nel sociale che resta sempre un punto cardine del nostro progetto.