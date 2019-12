Al via la prevendita di Benevento - Ascoli Il match si giocherà il prossimo 29 dicembre

Il Benevento Calcio comunica che dalle ore 10:00 di oggi 23 dicembre, sul circuito autorizzato TicketOne, saranno disponibili i biglietti d’ingresso per assistere alla gara Benevento-Ascoli, 19^ giornata di Campionato Serie BKT, in programma domenica 29 dicembre, alle ore 18:00, presso lo stadio "Ciro Vigorito". Per la suddetta gara, il Gruppo Operativo di Sicurezza, ha adottato le seguenti prescrizioni:

- Nel settore Curva Sud locale vendita dei tagliandi, presso le ricevitorie autorizzate, solo ai residenti di Benevento e provincia e ai possessori della Fidelity Card del Benevento Calcio.



PREZZI TAGLIANDI

SETTORE INTERO UNDER 5

CURVA SUD € 12 € 2

CURVA NORD € 12 € 2

DISTINTI € 15 € 3

TRIBUNA INFERIORE € 18 € 6

TRIBUNA SUPERIORE SCOPERTA € 18 € 8

TRIBUNA SUPERIORE COPERTA € 25 € 10

TRIBUNA CENTRALE € 105 € 25

CURVA NORD OSPITI € 12 N.D.

* Ai prezzi va aggiunto il diritto di prevendita.



- Punti vendita Ricevitorie Listicket (gruppo Ticketone) di Benevento e provincia



Tabaccheria Collarile - Benevento, Piazza S. Modesto 34/36

Bar Lama dal 1963 - Montesarchio, Via Vitulanese 19

Carpe Diem di Francesco Orlando - Pietrelcina (BN), Via Cannavina, 5



Per conoscere i punti vendita nazionali Listicket (gruppo TicketOne) cliccare qui ed inserire indirizzo, CAP o città per la scelta del punto vendita.

I suddetti biglietti, ad eccezione della Tribuna Centrale, sono acquistabili anche online sul sito sport.ticketone.it.



- Botteghini stadio “Ciro Vigorito”

Da lunedì 23 dicembre a martedì 24 dicembre p.v., dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, e da venerdì 27 dicembre a sabato 28 dicembre p.v., dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso i botteghini dello stadio “C. Vigorito", potranno essere acquistati esclusivamente i tagliandi Tribuna Centrale.

Il ritiro degli accrediti sarà consentito il giorno della gara dalle ore 14:00 alle ore 18:00.



- Persone Diversamente abili

I tagliandi riservati alle persone “Diversamente abili” potranno essere richiesti e ritirati presso i botteghini dello Stadio, sabato 28 dicembre, dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Clicca qui per visualizzare tutte le informazioni utili.



- Settore Ospiti

La vendita avrà inizio lunedì 23 dicembre, alle ore 14:00, e sarà aperta fino alle ore 19:00 di sabato 28 dicembre p.v..



N.B.: il documento segnaposto deve essere obbligatoriamente presentato ad ogni richiesta del personale di controllo presente allo Stadio; lo stesso (da SOLO) non rappresenta un titolo d’accesso valido per l’ingresso. Si ricorda, infatti, che per accedere all’impianto sportivo è indispensabile portare con sé la propria Supporter Card, il segnaposto ed un documento di riconoscimento.

La Società invita, pertanto, i propri tifosi a ritirare entrambe le tessere in giacenza, in quanto non sarà garantito l'accesso alla struttura senza la presentazione congiunta delle stesse. La consegna sarà effettuata previa esibizione di un documento di riconoscimento, presso i botteghini dello stadio “C. Vigorito” di Benevento, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.