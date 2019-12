Benevento, date e orari delle prime sei giornate di ritorno Tre gare di domenica in notturna per la compagine di Inzaghi

Resi noti gli anticipi e i posticipi delle prime sei giornate del girone di ritorno. Il Benevento scenderà in campo per ben tre volte di domenica alle 21, compreso il sentito derby con la Salernitana del 2 febbraio. Classico orario di sabato alle 15, invece, per le restanti tre giornate.

Ecco il cammino della Strega:

Domenica 19 gennaio, ore 21: Benevento - Pisa

Sabato 25 gennaio, ore 15: Cittadella - Benevento

Domenica 2 febbraio, ore 21: Benevento - Salernitana

Domenica 9 febbraio, ore 21: Cosenza - Benevento

Sabato 15 febbraio, ore 15: Benevento - Pordenone

Sabato 22 febbraio, ore 15: Virtus Entella - Benevento

Per leggere il comunicato completo clicca qui.