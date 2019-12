Chievo, Pellissier: "Benevento solido. A noi manca esperienza" Il direttore dell'area tecnica dei gialloblu è intervenuto nel corso di Ottogol

Dallo scorso giugno ha appeso gli scarpini al chiodo, ma è rimasto nel calcio e precisamente a "casa sua", in quel Chievo in cui ha totalizzato quasi 500 presenze in carriera con ben 134 reti all'attivo. Oggi è il responsabile dell'area tecnica dei clivensi. Il boxing day è sempre più vicino e, intervenuto nel corso di Ottogol, non poteva mancare un pensiero sul Benevento da parte di Sergio Pellissier:

"C'è poco da dire sul Benevento: sta facendo un campionato straordinario. Credo che non abbia grossi problemi a pensare già alla serie A. Affronteremo una squadra solida che anche nelle difficoltà riesce a portare a casa il risultato. Ciò significa che si tratta di un gruppo compatto e ben allenato".

Sul campionato del Chievo ha delineato un bilancio ben preciso:

"Abbiamo superato tante avversità dopo la retrocessione. Siamo stati costretti a perdere molti calciatori importanti, tra cui lo stesso Hetemaj, per abbassare il monte ingaggi. Sono arrivati tanti calciatori giovani, anche alle prime armi. I vari big, inoltre, sono stati alle prese con degli infortuni. Ci manca la giusta esperienza. Un esempio lampante si è visto contro la Juve Stabia: dopo un primo tempo tranquillo siamo riusciti a perdere la partita. Con un pizzico di esperienza in più non avremmo buttato via i tre punti. Tanti ragazzi devono ancora capire cos'è la serie B. Giaccherini? Dobbiamo valurare bene le sue condizioni. Onestamente non vogliamo rischiarlo in una gara così importante, quindi il mister vedrà se utilizzarlo in corso d'opera o rinviare tutto alla prossima".