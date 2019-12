Benevento-Chievo, in campo i pezzi da 90 Marcolini convoca Giaccherini e il difensore sloveno Cesar. Vigorito è partito con la squadra

(f.s.) Natale era anche il giorno delle convocazioni. Inzaghi aveva ben poco da nascondere: 24 erano i convocati la settimana scorsa, gli stessi sono anche i giallorossi partiti alla volta di Verona per la missione clivense. La sorpresa, invece, l'ha riservata Marcolini, che nella sua lista ha infilato quasi di socquatto Cesar e Giaccherini. Giak era dato tra quelli prossimi a riprendersi una maglia, magari partendo dalla panchina perchè le condizioni non sono al massimo. Ma dell'esperto difensore sloveno che si è infortunato a Trapani non c'erano indizi che lasciavano presagire che fosse quantomeno tra i convocati. Marcolini, a dire il vero, pensa anche in proiezione della prossima trasferta di Pescara e magari la convocazione dei due esperti giocatori è stata fatta anche in previsione della difficile partita in Abruzzo. Insomma, non è detto che saranno per forza impiegati nel corso della partita. Ma, intanto, ci sono.

Inzaghi, invece, non ha riservato sorprese: ci sono tutti, 24 convocati, tutti utilizzabili. Uno di loro andrà inevitabilmente in tribuna (la scorsa settimana toccò a Di Serio), gli altri tutti tra campo e panchina, coi loro nomi di battesimo sulle spalle, un modo suggestivo per festeggiare questo Santo Stefano e per fare beneficienza, mettendo poi le maglie all'asta.

Partiti da Napoli col volo charter (come si vede dalla foto Taddeo), la comitiva beneventana, di cui fa parte anche il presidente Vigorito, che neanche il giorno di Natale ha voluto staccarsi dalla squadra, è arrivata a Verona alle 18,15. Questo pomeriggio alle 15 la sfida con la squadra del presidente Campedelli.