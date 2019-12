Verona, tre cambi nella formazione sannita Inzaghi conferma l'albero di Natale ma inserisce nuove pedine

Saranno tre i cambi che mister Inzaghi ha previsto perla sfida di Verona. In fondo, lo aveva anticipato nel posta gara col Frosinone: "Darò spazio a qualcuno che merita ma che ha giocato meno". E così sarà. Una variante in difesa con Tuia al posto di Antei e cambi sulla trequarti con Insigne per Kragl e Improta per Sau. Per il resto sarà tutto invariato. Come il modulo, ancora una volta 4-3-2-1. Quindi, Montipò tra i pali. In difesa Maggio, Tuia, Caldirola e Letizia. Confermato il centrocampo con Hetemaj, Schiattarella e Viola. Poi appunto Insigne e Improta dietro a Massimo Coda.