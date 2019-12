LIVE | Chievo Verona - Benevento 1-2, Tuia la ribalta I giallorossi in campo al Bentegodi per il boxing day

48' Termina il primo tempo

47' GOOOOOL DEL BENEVENTOOO! Sul successivo calcio d'angolo di Viola insacca di testa Alessandro Tuia per il vantaggio sannita

46' Insidiosa conclusione di Coda con Nardi che devia in angolo

45' Due minuti di recupero

42' Ammonito Rigione per fallo su Improta

37' Insigne serve Coda che in posizione regolare calcia di prima intenzione, ma la palla si spegne sul fondo

35' GOOOL DEL BENEVENTO! Preciso cross di Letizia per Maggio che gonfia la rete di testa con precisione

30' Si attende una reazione da parte dei giallorossi

27' Gol del Chievo: azione sviluppata dalla sinistra per i clivensi con Garritano, palla al centro deviata da Tuia; Letizia prova ad allontanarla con un avventato colpo di testa all'indietro, ma va sui piedi di Vignato che indirizza sul primo palo e insacca alle spalle di Montipò

22' Giallo anche per Schiattarella

19' Ammonito Improta per fallo commesso su Dickman

18' Azione pericolosa del Chievo con Vignato che serve in profondità Djiordjevic: l'attaccante va alla conclusione, ma viene sporcata da un provvidenziale intervento di Hetemaj che la devia in angolo

15' Il Chievo prova a prendere l'iniziativa: il Benevento aspetta con pazienza

13' Cross di Rigione per Segre che va di testa, ma non colpisce bene la sfera che diviene facile preda di Montipò

7' Si fa vedere il Chievo con Di Noia che ci prova dalla distanza, ma Montipò blocca facilmente

4' Palo del Benevento: punizione di Viola da posizione defilata, ci arriva Maggio di testa che colpisce il legno

2' Sinistro di Viola dal limite che calcia con la palla in rimbalzo: la conclusione sorvola la traversa

15:01 Comincia la partita: il Benevento attacca da Curva Sud verso Curva Nord

14:59 Entrano le squadre in campo. Benevento con la terza divisa di colore azzurro

E' tutto pronto per il boxing day del campionato di serie B. Il Benevento è di scena al Bentegodi per sfidare il Chievo di Marcolini. Per quanto riguarda le scelte, Inzaghi ha effettuato delle modifiche rispetto alle recenti uscite, inserendo dal primo minuto Tuia, Improta e Insigne al posto di Antei, Kragl e Sau. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

CHIEVO (4-3-1-2): Nardi; Dickman, Vaisanen, Rigione, Cotali; Segre, Garritano, Di Noia; Vignato; Meggiorini, Djordjevic. A disp.: Semper, Pavoni, Cesar, Esposito, Pucciarelli, Leverbe, Giaccherini, Rodriguez, Frey, Bertagnoli, Brivio. Zuelli. All.: Marcolini

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Tuia, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Insigne, Improta; Coda. A disp.: Manfredini, Gori, Del Pinto, Kragl, Tello, Volta, Basit, Gyamfi, Antei, Sau, Vokic, Armenteros. All.: Inzaghi