Dalle 17 su 696 TV la diretta post gara di Chievo - Benevento

Dalle 17, in diretta sul canale 696 del digitale terrestre, imperdibile appuntamento con “Offside Serie B”: ampio post-gara live della diciottesima giornata del torneo Cadetto con le interviste in diretta e in esclusiva ai protagonisti di ChievoVerona - Benevento, Salernitana - Pordenone e Cremonese - Juve Stabia. Conduce Sonia Lantella, in studio Billy Nuzzolillo e Luca Esposito. In collegamento dagli stadi i nostri inviati Pasquale Ciambriello, Filippo Notari e Carmine Quaglia.