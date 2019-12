Benevento, Vigorito: "Auguri a tutti, grazie per l'appoggio" Il massimo dirigente giallorosso a OffSide: "Questa è una squadra di uomini veri"

Al termine del match con il Chievo ha parlato ai microfoni di OffSide il presidente Oreste Vigorito. Particolarmente attese le sue parole in merito all'ottimo rendimento della compagine giallorossa:

"Volevo fare gli auguri ai tifosi del Benevento per il nuovo anno. Ringrazio la città per l'appoggio che ci sta dando. Contro l'Ascoli non sarò allo stadio, quindi volevo approfittarne per dire grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, augurandoci che il prossimo anno ci regali le stesse gioie vissute fino a questo momento".

VITTORIA - "Questa è una squadra formata da professionisti e uomini veri. A volte possono mostrare segni di cedimento, ma di sicuro si rialzano. La gara di oggi non era affatto semplice, il Chievo aveva tanta voglia di batterci. Il cammino che stiamo facendo stimola gli altri a dare il meglio. Ci abbiamo messo un po' per adattarci al terreno e agli avversari, ma quando la squadra comincia a girare sono dolori per tutti. Dobbiamo continuare così. Nessuno di noi avrebbe scommesso qualcosa su un rendimento del genere a questo punto del campionato".

SERIE A - "Ci stiamo pensando dalla partita con il Genoa, quando tutto il pubblico ci applaudiva e tutta l'Itaia si sentiva orgogliosa per la nostra realtà. A dir la verità ci stiamo pensando dal 2007. Stiamo andando a gonfie vele, è un cammino che nessuno si aspettava, eravamo tutti convinti di aver costruito una buona squadra come sempre; poi ci sono sempre le partite da giocare. Non sono uno che si prodiga in ringraziamenti, ma bisogna ringraziare davvero tutti perché da soli non si fa nulla. Quest'anno stiamo tutti insieme e i risultati si stanno vedendo. Difficilmente ho parlato alla vigilia di un campionato di puntare alla vittoria finale. Quest'anno, in occasione della festa dei novant'anni, mi sono sbilanciato perché ho visto quaranta giorni di ritiro. Quel piano che avevo pensato di fare in tre anni lo stiamo accorciando di un anno. Questa volta ci stiamo arrivando curando ogni dettaglio, anche perché l'altra volta non eravamo particolarmente preparati. Tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, a partire dalla segreteria fino al campo. I sacrifici che abbiamo fatto in quattordici anni stanno pagando. Adesso ci aspetta l'Ascoli, poi un po' di riposo per tutti con l'augurio che nel 2020 ci siano altre importanti soddisfazioni".

B COME BAMBINI - "E' una iniziativa voluta da tutti i presidenti della B, in particolar modo da Balata. Il direttivo tenta di essere presente nella realtà civile, come dimostrato da questa iniziativa".