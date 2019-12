Benevento, Tuia: "Bravi a ribaltarla. Felice per il gol" Il centrale difensivo: "Il nostro segreto? Lavoriamo giorno dopo giorno seguendo lo staff"

Ha realizzato il gol che ha permesso al Benevento di passare in vantaggio nei minuti di recupero del primo tempo. Ecco il commento del centrale difensivo Tuia:

“La prima mezzora è stata la più difficile dall’inizio del campionato. Affrontavamo una squadra ostica e l’impatto non è stato positivo. Siamo stati bravi a pareggiarla e ad andare avanti su calcio piazzato. L’obiettivo era la vittoria e ce l’abbiamo fatta. I risultati delle altre? Facciamo la corsa su noi stessi, poi se dagli altri campi arrivano risultati positivi è tanto di guadagnato".

RICAMBI - "Ognuno di noi dà il suo contributo al meglio e questa è l'ennesima riprova che chi va in campo dà sempre il 100%. Al di là di chi gioca il risultato positivo esce sempre fuori ed è una qualità che non si verifica tutti gli anni in una sqaudra".

GOL - "E' bello segnare il gol vittoria, ma con queste partite non si ci può mai rilassare. Sono molto felice. Peccato per quel palo nel finale che mi stava condannando a un'autorete, non meritavamo affatto di subire gol in quel modo".

SEGRETO - "E' difficile dirlo. Ci alleniamo ogni giorno facendo tutto ciò che ci dice lo staff. Per ora le cose stanno andando bene, continuiamo così".