Benevento, Viola: "Serie A? Noi pensiamo solo all'Ascoli" Il centrocampista giallorosso: "Bravi a ribaltarla. Il nostro segreto è il gruppo"

Al termine del match vinto al Bentegodi si è espresso così il centrocampista del Benevento Nicolas Viola:

“Siamo tutti protagonisti, questo è il nostro segreto. Siamo molto felici di ciò che stiamo facendo. Per quanto riguarda la partita è stata molto dura, su un campo che non era dei migliori. Abbiamo affrontato una squadra molto fisica, non sono mancate le difficoltà ma ci siamo adeguati subito riuscendo a ribaltarla. La serie B ci ha insegnato che puoi perdere con chiunque, quindi dobbiamo stare sempre attenti. Il gol subito? Ero tranquillo perché sapevo che con pazienza avremmo ripreso la gara. Siamo stati bravi a segnare due gol e poi a gestirla”.

RUOLO - “Non me l’aspettavo neanche io di andare in avanti nella ripresa, ma per me è un piacere quando si gioca in questo modo in cui tutti si sacrificano. Ci conosciamo talmente bene che possiamo giocare ovunque”.

SERIE A - “Pensiamo soltanto all’Ascoli. C’è gente che nello spogliatoio già pensava a questo. Sappiamo che l’obiettivo è vincere il campionato, per arrivarci dobbiamo mettercela tutta senza abbassare la guardia. Fino a quando la matematica non si esprimerà lotteremo su ogni palla per centrare la vittoria”.