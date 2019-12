Benevento, Inzaghi: "Vittoria da squadra vera" Il tecnico: "Era impensabile affrontare il Chievo senza difficoltà. Ora testa all'Ascoli"

Ecco il commento di Inzaghi sull'importante successo ottenuto al Bentegodi contro il Chievo:

"Non abbiamo approcciato come al solito, forse per l'atmosfera che c'era che ci ha un po' condizionato all'inizio. La mia è una squadra che non si accontenta, qualcuno mi ha detto che sembravano noi quelli che dovevano inseguire il primato e questo è il complimento più bello che mi potessero fare. Era impensabile venire qui contro il Chievo senza trovare difficoltà. Stiamo facendo sembrare tutto facile, ma vi assicuro che non è così. La vittoria è stata meritata. Avere una compagine come quella gialloblu a diciotto punti vuol dire che il nostro è un cammino importante. Sul pullman dirò che dobbiamo chiudere una prima parte di stagione straordinaria contro l'Ascoli. Spero che ci sarà tanta gente perché la squadra, il direttore e il presidente lo meritano. Non ho nessun timore a cambiare, per me sono tutti titolari".

SQUADRA - "I vari Tuia, Antei e altri hanno perso tempo in serie B. Sono tutti ragazzi straordinari. Potevo cambiare di più, il risultato sarebbe stato lo stesso. Abbiamo giocato una partita da squadra vera e questa è la strada giusta":

CHIEVO - "Conoscevo benissimo il valore del Chievo. E' che siamo abituati troppo bene, ma questo non è calcio. Sapevo che contro i loro attaccanti qualcosa potevamo soffrire, anche se le occasioni non sono state molte da parte loro. Ho avuto un po' paura quando è stato ammonito Maggio, quindi con l'ingresso di Antei ho cercato di dargli una mano provando a fare male in contropiede".

DIFESA - "Sono soddisfatto. Temevo molto questa partita per la forza dell'avversario, anche perché a furia di vincere sempre poi ti abitui e rischi di mollare. La squadra, invece, ha dato vita a una gara tosta. Il gol subito? Eravamo in controllo. Abbiamo preso una rete evitabile. Può capitare. Siamo la migliore d'Europa e teniamo tanto a mantenerlo".

VIGORITO E FOGGIA - "I ringraziamenti maggiori vanno a loro che mi hanno permesso di guidare un gruppo eccezionale":