Benevento, un vecchio amico ha assistito alla tua vittoria Sugli spalti del Bentegodi l'ex allenatore giallorosso Roberto De Zerbi

La serie A ferma, la voglia di calcio che non si esaurisce mai. E poi quella vecchia passione per quella squadra che non riuscì a salvare in serie A e quel legame che non ha mai nascosto con il presidente Vigorito. Sì, l'avete capito, parliamo di Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Sassuolo, che questo pomeriggio ha fatto un salto al Bentegodi per veder giocare la sua vecchia squadra. D'altro canto le vittorie del Benevento attirano curiosità da qualsiasi parte e De Zerbi è sempre avido di idee. Così ha preso posto in tribuna e s'è guardato quella squadra che aveva lasciato con un groppo in gola. Avrà fatto le sue considerazioni tecniche, che non conosciamo, ma di una cosa siamo certi: sarà stato sicuramente felice dell'ennesima vittoria dei giallorossi.