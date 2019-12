Un primo anno per Benevento - Ascoli Non ha precedenti con la Strega

Sarà Ayroldi di Molfetta a dirigere il match tra Benevento e Ascoli, in programma domenica al Vigorito per l'ultima giornata del girone d'andata. Il fischietto pugliese non ha precedenti con la compagine giallorossa, di cui ha arbitrato in diverse occasioni la formazione Primavera.

Tra i cadetti è un primo anno; categoria in cui ha diretto sette incontri, caratterizzati da due successi interni e cinque pareggi.

Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Marchi e Scarpa. Quarto uomo Abbattista.