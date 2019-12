Anche Marca celebra il Benevento Il prestigioso quotidiano spagnolo ha dedicato un articolo alla truppa di Inzaghi

La marcia trionfale del Benevento in serie B sta facendo parlare anche all'estero. Questa mattina è stato il prestigioso quotidiano spagnolo "Marca" a celebrare la Strega, attraverso un articolo recante il titolo: Filippo Inzaghi bate récords en la Serie B con el Benevento.

Tra le righe c'è un elogio ai fratelli Inzaghi, sottolineando anche il successo di Simone in Supercoppa contro la Juventus con la sua Lazio, tanto da utilizzare la metafora dei re Magi che sono arrivati a casa Inzaghi ben prima del tempo. L'articolo elenca i numeri dei giallorossi, paragondoli anche a quelli fatti registrare dalla vecchia Signora tra i cadetti nella stagione 2006/2007.

Il Benevento, quindi, torna alla ribalta internazionale dopo quanto fatto in serie A, in particolar modo con il gol di Brignoli che fu oggetto di discussione - e non esageriamo - in tutto il mondo. Per leggere l'articolo di Marca clicca qui.