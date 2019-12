Benevento, in ritiro dopo le vacanze Inzaghi ha già stilato il programma. Si andrà a Roma per una settimana

Sfide ravvicinate. Neanche il tempo di godersi le due vittorie con Frosinone e Chievo Verona che la squadra di Inzaghi dovrà pensare all'Ascoli. Domenica la sfida al Vigorito. Con il tecnico che ha ribadito la volontà di non sottovalutare l'avversario. Lui vuole chiudere l'anno in bellezza e ha già chiamato tutti i tifosi a raccolta: venite numerosi allo stadio. L'ultimo sforzo. Poi la sosta e la possibilità per il gruppo sannita di staccare la spina per un po'. Ma con un programma già fissato per il dopo vacanze. Proprio per non farsi mancare nulla. Al rientro, il Benevento andrà in ritiro a Roma, al Mancini Park Hotel. Si partirà martedì 7 gennaio, una settimana di lavoro nella capitale prima di rientrare nel Sannio in vista della sfida interna col Pisa.