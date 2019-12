LIVE | Benevento - Ascoli 1-0, Tuia la sblocca Seguite con noi il match dei giallorossi

51' Ammonito Gerbo

49' Sinistro di Coda che sorvola la traversa

48' Cross di Letizia che trova Antei sul lato opposto, ci mette il piede ma spara alto

19:06 Inizia la ripresa

45' Termina il primo tempo

40' Grande apertura di Schiattarella per Viola che ci prova al volo: Leali respinge

38' Il Benevento spinge, l'Ascoli ha accusato il colpo del vantaggio sannita

33' GOOOOL DEL BENEVENTO! Punizione di Kragl per la testa di Tuia che insacca per il vantaggio giallorosso

32' Ammonito Andreoni per fallo su Viola

28' Colpo di testa di Ardemagni su cross di Gerbo respinto da Montipò, Tuia spedisce in rimessa laterale

26' Risponde il Benevento con un insidioso sinistro di Coda al volo dal limite che costringe Leali a deviare in angolo

24' Cross di Padoin per Ardemagni: la conclusione di testa dell'attaccante si spegne sul fondo

21' Angolo di Brlek sul quale si fionda Ardemagni: Viola salva sulla linea

18' L'Ascoli va a segno con Da Cruz, ma l'arbitro ferma tutto per tocco di mano dell'attaccante prima della conclusione. Sulle successive proteste viene anche ammonito

15' Il Benevento protesta per un tocco di mano di Brosco su tiro di Coda

11' Cross di Letizia per Kragl da ottima posizione, ma Cavion anticipa con un ottimo intervento in calcio d'angolo

7' Cross di Viola per Coda che ci prova al volo: Leali para

3' La Strega parte con un 4-4-3. Antei ricopre il ruolo di esterno di difesa a destra. A centrocampo Tello, Schiattarella e Viola. In avanti Kragl, Coda e Sau. Spesso Viola si allarga sulla sinistra con Sau che scala tra le linee

18:04 Comincia la partita. Benevento con la classica divisa giallorossa, attacca da Curva Nord verso Curva Sud

18:02 Si ritarda il fischio d'inizio per un problema alla rete

18:00 Entrano le squadre in campo

E' tutto pronto per il match tra Benevento e Ascoli, valido per la diciannovesima giornata del campionato di serie B. La Strega, reduce da ben sei vittorie consecutive, vuole chiudere il 2019 in bellezza, allungando ulteriormente sulla terza posizione, attualmente occupata dal Crotone. Rispetto alla sfida vinta al Bentegodi, Inzaghi ha effettuato tre modifiche, gettando nella mischia Kragl, Tello e Antei. Ecco le formazioni:

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Antei, Tuia, Caldirola, Letizia; Tello, Schiattarella, Viola, Kragl; Coda, Sau. A disp.: Manfredini, Gori, Del Pinto, Maggio, Volta, Improta, Basit, Gyamfi, Insigne, Di Serio, Hetemaj, Vokic. All.: Inzaghi

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Andreoni, Brosco, Gravillon, Padoin; Cavion, Petrucci, Gerbo; Brlek; Ardemagni, Da Cruz. A disp.: Lanni, Novi, Valentini, D'Elia, Troiano, Scamacca, Rosseti, Scorza, Piccinocchi, Maurizii, Pinho Matos. All.: Zanetti