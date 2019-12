Benevento, Sau: "Stiamo facendo qualcosa di unico" L'attaccante: "Non ero al top. Il mister ci ha caricato per battere i record della B"

Ha realizzato la prima tripletta in giallorosso. Marco Sau ha parlato così del successo ottenuto sull'Ascoli al Vigorito:

"Sembrerà strano, ma oggi non stavo benissimo fisicamente. A parte i miei gol ci tenevamo a fare bene, chiudendo con un successo il 2019 e battendo dei record importanti che appartenevano ad altre squadre. Sembra tutto facile, ma guardando la classifica si nota che stiamo facendo qualcosa di unico. Oggi abbiamo fatto un po' di fatica nel primo tempo. Loro sono entrati con più fame di noi, poi abbiamo aggiustato la situazione dimostrando ampiamente che meritiamo il primo posto".

CONDIZIONE - "Ho un problema che sento ancora, soprattutto all'inizio della partita. Poi giocandoci va meglio. Ho fatto fatica questa settimana ad allenarmi, non ero brillantissimo ma questi tre gol mi danno tanta gioia".

CAMPIONATO - "Adesso dipende solo da noi, azzerando quanto fatto ora comincia un nuovo campionato. Abbiamo un ottimo vantaggio, ma basta poco per sciuparlo".

RECORD - "Il mister vive di questo. In settimana ci ha parlato molto, dandoci uno stimolo in più".

ANTEI - "Abbiamo festeggiato ma con amarezza, perché siamo dispiaciuti per l'infortunio di Antei. Sente un dolore al ginocchio e non ci voleva. Speriamo che non sia nulla di grave".

VACANZE - "Stacchiamo un po' la spina per ricaricarci. Personalmente andrò in Lapponia, poi torneremo per il ritiro di Roma. Dopo otto giorni di riposo ci può stare".