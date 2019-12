Benevento, Montipò: "Giochiamo con la mentalità di Inzaghi" Il portiere del Benevento: "Siamo felici di aver battuto il record della Juventus"

Altra partita da imbattuto per Lorenzo Montipò che ha commentato così il successo sull'Ascoli:

"Sono felice che questa squadra non abbia mollato fino alla fine perché conosciamo tutte le insidie che può portare l'ultima partita. Siamo felici di aver superato il record della Juventus. Adesso ci godiamo le vacanze".

INZAGHI - "Fin dai primi giorni di ritiro il mister ha cercato di trasmetterci la sua mentalità da calciatore e sul campo la stiamo mettendo in atto. Non molliamo mai e vogliamo dimostrare sempre di più. Dobbiamo proseguire su questa strada fino a giugno, al di là del vantaggio".

ASCOLI - "E' una grande squadra con degli interpreti forti. Nei primi venti minuti hanno dominato, dopo abbiamo alzato i ritmi. Dopo aver segnato con Tuia siamo riusciti a mantenere la costanza nel ritmo alto, portando a casa un successo più ampio. Alla fine cambiano gli interpreti, ma il risultato è lo stesso perché abbiamo dei calciatori forti".

ANTEI - "Gli facciamo un grande in bocca al lupo, augurandogli una pronta guarigione".

SICUREZZA - "E' più difficile giocare in una squadra di alta classifica. Di parate ne faccio poco, ma mantenere la concentrazione è la cosa più difficile e soprattutto bisogna migliorare in tante cose, come la gestione dei piedi o vocale. Questo porta ad avere la giusta lucidità. In settimana lavoriamo molto, poi le conseguenze si vedono in partita".