Schiattarella: "Stimolante battere i record della Juventus" Il centrocampista: "Ora ci riposiamo, poi riprenderemo il lavoro per raggiungere l'obiettivo"

Nelle interviste post gara di Benevento - Ascoli, il centrocampista Schiattarella ha esordito nel parlare dei numeri dei giallorossi che hanno superato quelli della Juventus in serie B:

"E' stimolante una cosa del genere. Non abbiamo in rosa Del Piero o Buffon, ma siamo riusciti a battere dei record facendo dei sacrifici importanti. Mettiamo da parte qualsiasi cosa, ponendo al primo posto il Benevento. Chiudere l'andata in questo modo è una grande soddisfazione".

CONDIZIONE - "Dopo il mio infortunio la società ha preso un grande calciatore come Hetemaj ed è stato un bene. Il mister e il suo staff sono stati bravi a gestirmi fisicamente dopo l'infortunio. Avevo bisogno di allenarmi e di capire i meccanismi del tecnico. Ci ho messo poco tempo.

ANTEI - "Dispiace davvero tanto per l'infortunio. Gli auguro le cose più belle di questo mondo, negli anni passati ha sofferto tanto e sa come venirne fuori".

ALLENATORE IN CAMPO - "Di allenatore c'e Inzaghi e lo rispettiamo. Semplicemente indico ciò che ci dice, tenendo l'attenzione alta. Questo campionato lo conosco molto bene, quindi so quanto è importante arrivare più lontani possibile per portare a casa l'obiettivo finale".

CENTROCAMPO - "Quando giochi in un centrocampo a tre il vertice basso cerca di fuggire dalla fase di possesso. Devi essere lucido e attento, creando spazio alle mezzali e agli attaccanti per fare gol".

ALLENATORE - "E' il mio sogno diventarlo. Ora mi godo la carriera da calciatore, poi si vedrà".

PLAY - "Ero una mezzala a tutti gli effetti. Semplici quando mi ha spostato sul vertice basso di centrocampo mi ha allungato la carriera e gli dirò sempre grazie per questo".

PISA - "Dopo la ripresa non è mai facile tornare in campo per tutti. L'unica cosa che dobbiamo fare è di prepararci bene in ritiro, per ritrovare l'entusiasmo e di allenarci al massimo".