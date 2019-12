Benevento, le pagelle. 7a vittoria di fila nel segno di Sau Grande prestazione di Tuia che difende e trova ancora una volta il gol

Un'altra serata da ricordare, in un girone d'andata fantastico. Roba da annali del calcio di serie B.

Ecco le pagelle.

Montipò 7 – Sembra la solita serata tranquilla, invece proprio in avvio deve intervenire un paio di volte a sbrogliare matasse complicate. Bella la parata sul colpo di testa di Srdemagni. Poi è normale amministrazione.

Antei 7 - Gioca da esterno consumato, poi arriva il colpo della cattiva sorte. Il ginocchio sinistro, quello mai operato, fa “crak”. Si teme qualcosa di grave, anche se si spera che non lo sia.

22' st Maggio 7 – Il capitano mostra ancora una volta di essere in una condizione strepitosa. Inzaghi gli aveva concesso una mezza serata di riposo, deve enytrare quando si fa male Antei

Tuia 8 – Ha davvero ritrovato gli stimoli di quando lo definivano il nuovo Nesta. Gli riesce tutto, dalle sue parti non si passa, in avanti ogni volta che colpisce di testa fa anche gol.

Caldirola 7,5 – La solita prestazione perfetta. Dalle sue parti non passa nessuno, che si chiami Ardemagni o Scamacca. Lui fa una linea a terra e da lì non si passa.

Letizia 7,5 – E' la sorpresa più gioiosa di questa macchina da guerra che è il Benevento. Prima sapeva solo spingere in avanti e peccava in difesa. Ora fa tutto al massimo. Perfetto il suo gross per Sau che segna il terzo gol.

Tello 7 – Lo specchio della duttilità. Sa far tutto l'esterno e l'interno. E lo fa con grande efficacia.

18' st Hetemaj 7 – Del finnico non si può fare a meno nonostantetutto. Entra e crea grattacapi enormi alla difesa ascolana. Da lui nasce il raddoppio.

Schiattarella 7 – Un geometra preciso e millimetrico. Detta i tempi delle giocate e rende tutto molto facile.

Viola 7 – Sta diventano un interno di centrocampo micidiale: parte con una potenza inaudita e fa sempre male quando arriva.

Kragl 7 – Non gli riesce di trovare la sua proverbiale botta da lontano, ma è utile come non mai alla causa. Anche in fase di interdizione. Bravo davvero.

44' st Volta sv – Il gusto del campo ritrovato.

Sau 8 – Giù il cappello. Eccolo il vero Sau, bravo a concludere in ingi modo. “Omalleo simpallao, segna sempre Marco Sau”. E' il momento di rispolverare il ritornello magico.

Coda 7 – Il solito grande sacrificio, utile alla squadra, anche senza trovare il gol.

All.: Inzaghi 8 – E cosa si può dire ancora di più di Superpippo? Ha plasmato una squadra praticamente imbattibile, giunta ieri sera alla sua settima vittoria di fila. Guardate la classifica e stropicciatevi gli occhi. E' tutto vero.