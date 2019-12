Per Antei stagione finita. A breve l'intervento Lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro

Stagione finita per Luca Antei. Una brutta tegola per il difensore che dopo aver superato l'ennesimo infortunio, è costretto ad un nuovo lungo stop. E pensare che stava vivendo la sua migliore stagione con Pippo Inzaghi sulla panca. Da terzino a centrale. Un valore aggiunto sempre. Da qui la sua rabbia al momento dell'uscita dal campo contro l'Ascoli. Lo aveva intuito Luca Antei, il dolore lo conosceva già. Stavolta però non al ginocchio destro, ma a quello sinistro. Lesione ai crociati. Lo ha confermato il medico Salvatori ai microfoni di Ottochannel. In giornata il difensore sarà sottoposto a risonanza, ma non ci sono dubbi. La società si è messa già in moto per individuare la figura giusta che dovrà operarlo. Perché non si potrà fare a meno dell'intervento chirurgico. Tra i profili individuati quello di Christian Fink che ha già operato nella clinica di Innsbruck Chiellini e Pavoletti. Ci sono già stati i primi contatti. E dalle parole del professore i tempi andranno dai sei agli otto mesi. Insomma Antei potrà rivedere il rettangolo verde nella nuova stagione, il Benevento lo aspetterà e chissà che il suo ritorno non avverrà proprio in una realtà diversa dalla cadetteria.