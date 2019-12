Benevento, scopri il bomber del decennio Tanti gol e grande qualità nella classifica dei più prolifici

Nella lunga gestione societaria della famiglia Vigorito, il Benevento ha sempre avuto tra le proprie fila attaccanti di grande spessore. Diversi hanno fatto sognare la tifoseria; c'è chi è entrato subito nel cuore dei tifosi o altri che, nonostante i gol, hanno fatto fatica ad accaparrarsi le simpatie della gente. Fatto sta che nel decennio appena concluso, di reti ne sono state fatte tante e soltanto uno è davanti a tutti in questa speciale classifica.

Stiamo parlando di Felice Evacuo. Il bomber di Pompei, molto apprezzato dal presidente Vigorito con il quale ha stretto un rapporto particolare, è stato capace di mettere a segno ben 38 reti in due stagioni e mezza. Nessuno ha fatto meglio di lui. In fondo "Felicione" sin da subito ha strizzato l'occhio alla storia del sodalizio giallorosso, dato che l'operazione che lo portò nel Sannio nell'estate del 2008 fece clamore per le alte cifre (circa un milione e mezzo di euro) che permisero al Benevento di strapparlo al Frosinone.

Al secondo posto c'è Massimo Coda, fermo a quota 31 gol. L'ispanico è l'attaccante più prolifico del Benevento in serie B, grazie allo straordinario rendimento dello scorso anno, quando divenne capocannoniere della cadetteria con ben 21 reti, alle quali va aggiunta quella realizzata al Cittadella nei play off.

Sul gradino più basso del podio c'è Fabio Ceravolo, uno degli artefici della promozione in serie A della Strega con un bottino di 22 realizzazioni.

La classifica di chi è entrato in doppia cifra è molto corposa, con Marotta a 20, Clemente ed Eusepi fermi a 18, Altinier, Mancosu e Pintori 16, Ciciretti e Mazzeo 14, Viola 13, Cissé 12, Cia e Melara 11, Puscas 10.

Per quanto riguarda le presenze fatte registrare negli anni dieci, c'è al comando Fabio Lucioni. Seguito da Ghigo Gori e Lorenzo Del Pinto.