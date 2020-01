La Strega brinda nel mondo: le Maldive la meta più gettonata I giallorossi si godono il meritato riposo in serenità, in vista della ripresa del 7 gennaio

E' stata una notte di grandi festeggiamenti per l'arrivo del 2020. I calciatori giallorossi si godono le meritate vacanze, giunte dopo una prima parte di stagione giocata in maniera straordinaria. La ripresa del 7 gennaio è vicina, ma gli stregoni al momento pensano solo a ricaricare le batterie in vista di un ritorno che potrebbe regalare il ritorno in serie A. La famiglia del Benevento Calcio ha raggiunto varie parti del pianeta. La meta più gettonata è stata quella delle Maldive, dove hanno fatto tappa i vari Letizia, Hetemaj, Kragl e Viola.

Montipò è volato a Vienna, mentre Manfredini ha scelto Helsinki. Vacanza transalpina, invece, per Alessandro Tuia che si è spostato a Parigi. Riccardo Improta ha brindato al nuovo anno nella bella location di Dubai, mentre Sau ha preferito il freddo nordico della Lapponia.

C'è anche chi ha deciso di restare nel Bel Paese, come Schiattarella che ha trascorso la notte di San Silvestro in compagnia dell'amico Sergio Floccari. Festeggiamenti vicino casa per Insigne, Gori e anche Gyamfi che si è goduto i fuochi d'artificio a Benevento.

Una notte di San Silvestro ricca di sorrisi, con l'augurio per un 2020 che, si spera, possa regalare ulteriori e importanti soddisfazioni al Benevento Calcio.