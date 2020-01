Benevento, fissata la data dell'intervento per Antei Il calciatore sarà operato in Austria

Luca Antei guarda al futuro. Dopo l'infortunio subito nel corso di Benevento - Ascoli, il centrale difensivo è pronto a intraprendere il lungo percorso che lo porterà fino al completo recupero. Il sodalizio giallorosso non vuole lasciare nulla al caso, affidandosi a grandi professionisti del settore come il dottor Fink, medico specialista che opera a Innsbruck e che in passato ha curato calciatori di fama internazionale, come lo juventino Bonucci.

L'intervento è fissato al prossimo 17 gennaio. Il calciatore si recherà nella località austriaca accompagnato dal medico sociale Salvatori. Sarà valutato successivamente se resterrà nella struttura nelle prime due notti o se darà vita alla primissima fase della riabilitazione presso la capitale del Tirolo. Invariato il periodo di stop, quantificabile in circa sette mesi. Antei, quindi, tornerà solo nella prossima estate, quando il Benevento sarà alle prese con la preparazione della prossima stagione.