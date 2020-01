Serie B, è Montipò il miglior portiere del girone d'andata Il verdetto è arrivato al termine delle votazioni sui social

Dopo una prima parte di stagione giocata su livelli straordinari da parte del Benevento, cominciano ad arrivare anche i primi riconoscimenti individuali. Ieri l'AIC ha scelto Viola come miglior calciatore del mese di dicembre. La serie B, invece, attraverso i propri profili social, sta nominando gli atleti che più si sono contraddistinti in questa prima parte di stagione attraverso le votazioni degli utenti.

Pochi minuti fa è terminato il periodo in cui era possibile scegliere il miglior estremo difensore, con l'Italia calcistica che ha scelto Lorenzo Montipò. Non poteva essere altrimenti, dato che il giallorosso ha chiuso il girone d'andata con un numero incredibile di clean sheet (ben undici), rivelandosi tra i portieri meno battuti d'Europa con solo nove gol incassati. Una giusta soddisfazione per l'ex Novara che si sta confermando come uno dei prospetti più interessanti dell'intero panorama nazionale.

Intanto le votazioni continuano. La Lega B è passata ai difensori: chissà se tra questi sarà eletto un altro calciatore giallorosso.