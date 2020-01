Sondaggio tra gli allenatori: "Benevento in A, non si discute" Ammessi gli scongiuri in casa sannita, ma anche le agenzie di scommesse si adeguano

“Aglie e fravaglie...”. Gli scongiuri sono ammessi in casa sannita, perchè in tempi di sondaggi non c'è uno che non abbia dato già per vincente il Benevento in questo campionato di B. Il sondaggio dell'agenzia Italpress stilato con l'aiuto di tutti i tecnici della cadetteria ha dato un responso univoco: per tutti e 20 gli allenatori della B nel tris di squadre che taglieranno il traguardo della serie A c'è sempre il Benevento al primo posto. Singolare la risposta di Superpippo, che si è concesso un po' di... pretattica: “Speriamo ci sia il Benevento”.

Insieme ai giallorossi a salire di categoria sono stati votati Crotone e Frosinone. Il Pordenone è la rivelazione del campionato, ma solo Castori l'ha votata tra le possibili promosse in A. Singolari le votazioni di Venturato e Caserta che hanno mostrato di avere ancora fiducia nella Cremonese, così come Baroni ha invece votato per il Chievo, dopo avere anche lui scelto per favoriti Benevento e Crotone. L'unanimità c'è stata solo per la squadra di Inzaghi, insomma. Per la precisione dietro Benevento, Crotone e Frosinone hanno ricevuto 3 preferenze Chievo, Empoli e Cremonese, due il Perugia, una per Ascoli, Cosenza, Cittadella, Pordenone e Pescara.

Votato anche il calciatore rivelazione: la preferenza di molti è andata a Junior Messias del Crotone, che ha segnato il suo primo gol in serie B proprio nell'ultima giornata di campionato contro il Trapani. Sul podio anche il centravanti del Pisa Marconi e il “millennial” del Chievo Vignato.

SCOMMESSE. Il sondaggio si rispecchia in maniera totale con le agenzie di scommesse, che quotano le squadre per la vittoria in campionato. Qualche agenzia non accetta più che si giochi il Benevento vincente, chi lo fa concede una quota bassissima, dall'1.07 di Unibet, all'1.08 di Planetwin 365, fino all'1.10 di Snai, Bwin e Better. Come dire che se giocate un euro, potrete vincere 10 centesimi. Molto più coveniente giocarsi il Crotone che viene dato a 20 (fino a 23), o il Frosinone dato a 25. Mantiene una quotazione discretamente alta anche il Perugia (tra 25 e 28), mentre il Chievo viene quotato tra 34 e 50 volte la posta (a seconda dell'agenzia). Il Pordenone che è attualmente secondo viene quotato con una “forbice” tra 19 e 33 volte la posta.