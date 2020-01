Il Benevento in prestito: scopri il rendimento dei giallorossi Diversi i calciatori di proprietà del sodalizio sannita che si stanno misurando in C e D

C'è una folta rappresentanza di calciatori giallorossi in giro per l'Italia, intenzionati a farsi le ossa nelle categorie minori per poi tornare alla base. Una schiera di elementi giovani, i più provenienti dal vivaio, che stanno vivendo le prime esperienze nel calcio dei "grandi".

In Lega Pro, tra i protagonisti di una stagione positiva c'è Salvatore Tazza. L'esterno difensivo, classe '98, ha collezionato diciassette presenze con l'Arzignano Valchiampo, sodalizio della provincia di Vicenza all'esordio tra i professionisti. Il calciatore partenopeo nella scorsa annata ha militato nella Paganese, rivelandosi tra i più presenti nella rosa azzurrostellata. Può sorridere anche Luca Sparandeo che veste la maglia della Virtus Francavilla: il sannita ha accumulato tredici apparizioni nel girone C di serie C.

Prima parte di stagione dal sapore dolce - amaro per Giovanni Volpicelli. Il centrocampista milita nell'Arezzo e, dopo essere sceso in campo per ben dieci volte, è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un fastidioso infortunio. Il giovane atleta ha effettuato la riabilitazione nel Sannio e adesso è pronto per rimettersi a disposizione del tecnico Di Donato.

Pochissime presenze per Donnarumma e Filogamo al Picerno, così come per Nembot che è tornato nel Sannio dopo la breve esperienza vissuta al Potenza.

Non mancano i calciatori che si stanno mettendo in gioco nel complicato campionato di serie D. Tra questi ci sono Cuccurullo e De Caro che nella scorsa estate sono approdati nella calda piazza di Taranto. Il centrale difensivo ha racimolato otto presenze, mentre sta scendendo in campo con maggiore costanza Cuccurullo con ben diciassette apparizioni. Positivo anche l'approccio di De Siena a Nocera con quattordici gare giocate. Nessuna gara, invece, per Peluso con il Savoia.

E' volato a Cipro, invece, Cy Goddard. Il centrocampista veste la maglia del Pafos, con il quale ha collezionato soltanto due presenze.