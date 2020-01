Foggia: Mi piace Moncini. Coda? Vi spiego io la situazione Il diesse affronta la questione del mercato e parla del mancato rinnovo dell'attaccante

Si entra nel vivo del mercato. Il Benevento è vicino a mettere a segno due operazioni, una in attacco, l'altra in difesa. Per il reparto avanzato si parla di più nomi. La Mantia, Paloschi, Donnarumma e Moncini hanno catturato l'attenzione del direttore sportivo, Pasquale Foggia. "E' vero, sono tutti profili che potrebbero fare al caso nostro. Mi piace molto anche Moncini, ma ho letto di cifre assurde. Tra l'altro per ora si tratta solo di un pour parler, non è stata ancora affrontata la questione economica".

In difesa invece si punta su un calciatore di piede mancino: "Non ci voleva proprio l'infortunio di Antei e lo aspetteremo per la nuova stagione, ma è evidente che dovremo intervenire sul mercato e lo faremo a questo punto considerando il rientro di Volta e la necessità di coprire quei ruoli mancanti sul piano numerico". Ma c'è un'altra questione che tiene banco, quella di Coda. Rinnoverà? A questo punto pare che non sia più un problema del Benevento.

"Qualche mese fa gli abbiamo fatto una proposta di prolungamento per altri due anni, poi portata addirittura a tre - chiarisce il diesse sannita - E sicuramente non a cifre più basse di quelle attuali come ho letto altrove. Non ci dimentichiamo che il calciatore è venuto a Benevento in occasione della serie A firmando un contratto importante, superiore alla categoria attuale. Inadeguato per il suo entourage? Il problema non può essere il nostro, basta semplicemente essere onesti e raccontare la verità".