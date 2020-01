La serie B non ha dubbi: Caldirola è il miglior difensore Dopo Montipò, anche il numero cinque 5 ha raccolto gli apprezzamenti dell'Italia calcistica

E' un vero e proprio plebiscito per il Benevento Calcio. L'incredibile girone d'andata della truppa di Inzaghi, capace di conquistare 46 punti in 19 partite, sta lasciando il segno anche per quanto riguarda i riconoscimenti individuali. La Lega B sta procedendo alla nomina dei migliori calciatori per reparto, tramite le votazioni degli utenti attraverso i profili social.

Ieri Montipò è stato scelto come il portiere che più si è contraddistinto nel girone d'andata. Pochi minuti fa è arrivata la palma di miglior difensore per Luca Caldirola, leader della retroguardia giallorossa che ha subito solo nove reti, rivelandosi tra le meno battute d'Europa. L'ex Werder Brema è un punto fisso dello scacchiere di Inzaghi, dato che è sempre sceso in campo a eccezione del match interno con il Crotone per squalifica.

E' la giusta soddisfazione per il roccioso numero cinque sannita che si sta riscattando con gli interessi dopo la negativa parentesi vissuta in Germania, prima della felice intuizione di Pasquale Foggia che un anno fa lo portò nel Sannio, mettendo a segno uno dei colpi più riusciti degli ultimi anni nell'intero panorama cadetto.