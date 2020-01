Benevento, valori di mercato: Montipò e Viola i più "preziosi" Impennata per l'estremo difensore che, secondo transfermarkt, ha raddoppiato il proprio valore

Lo straordinario girone d'andata del Benevento riflette, inevitabilmente, anche sul valore economico di ogni singolo atleta. Lo sottolinea Transfermarkt, il rinomato sito tedesco specialista nell'analisi globale dei calciatori di tutta europa e non solo.

Il primo aspetto da prendere in considerazione è che la rosa giallorossa, nonostante la classifica, si trova al quinto posto per quanto riguarda il valore totale del suo roster che risulta essere di 22,27 milioni. Davanti a essa ci sono, nell'ordine, Empoli (31 milioni), Perugia (25.05 milioni), Ascoli (24.50 milioni) e Frosinone (22.70 milioni).

Andando nello specifico, ci sono dei calciatori che hanno visto schizzare il proprio valore di mercato. Uno su tutti è Lorenzo Montipò: i pochi gol subiti, uniti alla giovane età, gli hanno permesso di diventare il giallorosso più "prezioso", raggiungendo il valore di 2.10 milioni. Per capire la portata della crescita, basti considerare che quando è cominciata la stagione era soltando di un milione di euro.

Partiva da questa base anche Luca Caldirola che è arrivato a 1.6 milioni, aumentando quindi il proprio valore di 600mila euro. Non a caso i due menzionati sono stati anche nominati dalla Lega B come - rispettivamente - miglior portiere e difensore della categoria in questa prima parte di stagione.

Non si può non menzionare l'incremento fatto registrare da Nicolas Viola che partiva da un milione e mezzo, fino a raggiungere gli attuali 2 milioni.

Crescite costanti anche da parte di Coda (1.9), Antei (1.6), Kragl (1.6), Letizia (1.6), Tello (1.2) e Tuia (350mila).

Tra i calciatori che hanno un valore importante, ma che non è salito rispetto a giugno, ci sono Insigne (1.6) e Armenteros (1.4).

E' chiaro che questi dati si riferiscono soltanto alla prima parte di stagione, quindi potranno essere oggetto di ulteriori incrementi da qui fino a maggio. Probabile che in caso di promozione in serie A verranno rimodulati ulteriormente, adeguandoli alle prestazioni e alla categoria, oltre che all'età.