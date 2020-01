Benevento, non ci saranno amichevoli in ritiro Cinque giorni nel quartier generale romano

Le vacanze stanno per terminare. I giallorossi si ritroveranno martedì a Roma al Park Hotel Mancini per iniziare un mini ritiro. Non ci saranno amichevoli ma solo sedute di allenamento fino a domenica. Un modo per ritrovarsi e per calarsi nuovamente nel campionato. Successivamente, Inzaghi darà un solo giorno di libertà al gruppo per poi tornare al lavoro nel Sannio il martedì successivo in vista della sfida casalinga col Pisa in programma domenica 19 alle 21. Tutto quindi è stato pianificato. Il tecnico ha voluto programmare ogni minimo dettaglio prima della partenza per le Maldive. In modo da avere tutto sotto controllo. Con la speranza che già per il ritiro romano possa arrivare qualche rinforzo. Ma il diesse Foggia è stato chiaro. Ci sono trattative avanzate come quella per Moncini ma il mercato è solo all'inizio. E non è escluso che si possa arrivare un po' più in là per mettere a segno i due colpi. Ricordiamo, uno in attacco, l'altro in difesa. Moncini è in pole ma non sono state completamente abbandonate le piste che portano a La Mantia e Donnarumma. Quindi, la questione resta ancora aperta.