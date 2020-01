Plebiscito giallorosso: è Viola il miglior centrocampista in B Dopo Montipò e Caldirola arriva anche il riconoscimento per il numero dieci

Non c'è due senza tre. Dopo i riconoscimenti da parte della Lega B nei confronti di Montipò e Caldirola come, rispettivamente, miglior portiere e difensore del campionato, quest'oggi c'è stata gloria anche per Nicolas Viola. Il numero dieci giallorosso è stato nominato come miglior centrocampista in assoluto, raccogliendo la maggioranza dei voti effettuati dagli utenti sui profili social del campionato cadetto.

Una prima parte di stagione giocata su livelli altissimi per il regista calabrese, capace anche di realizzare ben sei gol, rivelandosi come il miglior marcatore della compagine guidata da Pippo Inzaghi.

Viola è un punto fisso dello scacchiere sannita, essendo sceso sempre in campo dal primo minuto. Memorabile la tripletta realizzata al Trapani, caratterizzata da un rigore, un gol di furbizia da centrocampo e un bolide dal limite che non ha lasciato scampo a Carnesecchi. Marcature che rappresentano in toto le qualità del numero dieci giallorosso.