Curva Sud Benevento, doni e sorrisi ai bambini ricoverati Bel gesto di solidarietà effettuato dagli ultras giallorossi

Nuovo gesto di solidarietà di cui si è resa protagonista la Curva Sud Benevento. Gli ultras giallorossi, come annunciato in precedenza con un comunicato, questa mattina hanno fatto visita ai bambini ricoverati nei nosocomi cittadini, portando doni e sorrisi. A spiegare la bella iniziativa sono stati gli stessi tifosi attraverso un comunicato apparso sui profili social:

Come vi avevamo annunciato, oggi siamo andati a far visita ai reparti pediatrici di due nosocomi cittadini. Abbiamo trascorso un po’ di tempo insieme ai bambini degenti, per donare loro un sorriso, un abbraccio e un dono, cercando di fargli dimenticare per un momento, il periodo poco fortunato che stanno attraversando. Uno dei punti cardini del progetto Curva Sud, come abbiamo sempre rimarcato, riguarda proprio la solidarietà e beneficenza, oltre i gradoni. La giornata di oggi, è stata resa possibile anche grazie al gran cuore del popolo sannita che ci ha sostenuti nella lotteria di natale. A tutti voi, va il nostro più sentito ringraziamento. Questo è solo il primo “atto” di tutte le iniziative che intraprenderemo per il nuovo anno, di cui vi terremo aggiornati sulle nostre pagine ufficiali socials. A sostegno della città… si alla solidarietà!