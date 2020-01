La serie B incorona Inzaghi: è il miglior allenatore Giusto riconoscimento per il tecnico giallorosso

Diciamocelo francamente: era un risultato ampiamente previsto. La Lega B, attraverso i propri canali social, negli ultimi giorni ha avviato una simpatica iniziativa in cui gli utenti erano chiamati a votare il miglior portiere, difensore, centrocampista e attaccante. C'è stato un vero e proprio plebiscito giallorosso, con le nomine di Montipò, Caldirola e Viola. Per l'attacco, invece, l'ha spuntata Pietro Iemmello, attuale capocannoniere del campionato.

Questa mattina è giunta la nomina del miglior tecnico e la scelta dell'Italia calcistica è ricaduta su Inzaghi. Non poteva essere altrimenti, dato che Superpippo ha rivitalizzato un gruppo mortificato dall'esito della scorsa stagione, dandogli mentalità, gioco e voglia di vincere. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, con la Strega padrona del campionato, grazie a un girone d'andata straordinario, chiuso con 46 punti e un vantaggio di 12 lunghezze sul Pordenone.

Una giusta soddisfazione per Inzaghi, forse un po' troppo bistrattato con delle considerazioni poco felici in seguito all'esperienza di Bologna, fatte da molti appassionati in tutta Italia. Gli stessi si sono ampiamente riveduti, vedendo l'impresa che Inzaghi sta compiendo nel Sannio.