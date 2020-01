Benevento, ufficiale: Moncini è giallorosso L'attaccante ha firmato il contratto e partirà per il ritiro di Roma. Ha scelto il numero 32

Gabriele Moncini è un nuovo calciatore del Benevento. Il sodalizio giallorosso ha trovato già da giorni l'accordo con la Spal. Quest'oggi l'attaccante è giunto nel Sannio e ha firmato il contratto che lo legherà al sodalizio del presidente Vigorito, mettendosi subito a disposizione di Inzaghi per il ritiro romano. Vestirà la maglia numero 32. Ecco il comunicato:

Il Benevento Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con la SPAL Srl per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Gabriele Moncini. L'attaccante toscano ha siglato un contratto con il sodalizio giallorosso fino al 30 giugno 2023 (con opzione per il 2024).

Il ventitreenne di Pistoia, giunge nel Sannio dopo l'esperienza (4 presenze) con la casacca della Spal nel massimo torneo nazionale. Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, fa il suo esordio in Serie A il 12 aprile del 2015 in Cesena-ChievoVerona (0-1). Con gli emiliani, colleziona nel campionato cadetto 35 presenze e 8 segnature prima di passare nell’estate del 2018 alla società spallina. Nella scorsa stagione, in prestito da gennaio al Cittadella, totalizza 22 presenze e 15 marcature. Nella sua carriera, anni 2015/16 e 2016/17, ha vestito anche la maglia del Prato conseguendo 58 apparizioni e 17 goal.