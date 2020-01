Benevento, prima seduta di lavoro al Mancini Si andrà avanti alla media di due allenamenti al giorno

Ora le vacanze sono realmente finite. Ieri sera il Benevento è arrivato in ritiro al Mancini Park Hotel e stamattina di buon'ora si è presentato sul campo numero uno per iniziare le esercitazioni.

La struttura romana porta con sè tutte le storie raccontate con passione dal proprietario Umberto Mancini, che mise su dal nulla questo impianto alberghiero-sportivo a metà degli anni settanta, dopo la tragica scomparsa del fratello Anzio che aveva vestito la maglia viola della Fiorentina e che nel 1970 giocava nella Tevere Roma, squadra di serie D capitolina. Anzio morì su un campo di calcio a Oristano, in Sardegna. E Umberto capì che avrebbe dovuto costruire qualcosa di grande per onorare la sua memoria.

Nacque così il complesso alberghiero del Mancini Park Hotel, che oggi ospita squadre di ogni nazione e offre servizi all'avanguardia.

Il Benevento vi rimarrà fino a domenica: dopo il pranzo ripartirà alla volta del Sannio. La cadenza degli allenamenti sarà di due sedute al giorno (salvo variazioni sempre possibili), suddivisi tra campo e palestra. Bisognerà liberarsi delle tossine di otto giorni di inattività e rimettersi in carreggiata per preparare da martedì prossimo la prima partita del girone di ritorno contro il Pisa al Vigorito.

La squadra toscana potrebbe presentarsi nel Sannio con un attacco completamente nuovo: ha Masucci squalificato e Marconi non ancora in buone condizione fisiche (è squalificato anche il difensore Aya), ma sta stringendo per Luca Vido, in uscita dal Crotone dove non trova spazio, ma di proprietà dell'Atalanta. Oltre a Vido potrebbe arrivare anche Soddimo dalla Cremonese. Dunque un attacco nuovo di zecca per provare a risalire la china nel girone di ritorno.

Il Benevento, risolto il problema dell'attaccante con l'arrivo di Moncini, ora guarda con attenzione al reparto difensivo. Bisogna sostituire Antei che il giorno 17 andrà sotto i ferri a Innsbruck per la ricostruzione del crociato anteriore sinistro. Foggia ci sta lavorando senza sosta, prima che ricominci il campionato certamente il Benevento avrà il sostituto di Luca Antei.