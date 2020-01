Zaniolo: "Il mio sogno è cominciato a Benevento" Il talento della Nazionale ha ricordato il giorno del suo esordio, avvenuto al Ciro Vigorito

E' uno dei giovani italiani più promettenti del momento. Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma, ha rilasciato una lunga intervista a Dazn in cui ha raccontato le prime tappe della sua breve carriera. Tra queste c'è anche il Benevento. Sì, perché l'esordio del talento giallorosso tra i professionisti avvenne proprio al Ciro Vigorito, in occasione della sfida tra la Strega e la Virtus Entella. Zaniolo entrò a pochi minuti dalla fine del match che, per la cronaca, terminò con il punteggio di 0-0, stagione 2016/2017. Il numero 22 della Roma ha ricordato così quella giornata:

"Non mi sarei mai aspettato di scendere in campo perché affrontavamo una squadra forte come il Benevento. Mi sono riscaldato velocemente e ho corso come un matto quando il mister mi ha chiamato. Lì è cominciato il mio sogno".