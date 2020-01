Al Mancini la ditta Inzaghi & Inzaghi Sorpresa di Simone per Pippo che si presenta nel ritiro del Benevento

Da “padrone di casa” sarebbe stato strano che non fosse andato a trovarlo. Parliamo di Simone Inzaghi, titolare della panchina della Lazio, dunque di stanza permenente nella capitale. Così questo pomeriggio il più piccolo degli Inzaghi ha preso l'auto e se n'è andato sulla via Pontina, lì dove è la struttura del Mancini Park Hotel. Ed ha ovviamente fatto visita al fratellone Pippo, che stava allenando i suoi per la seduta pomeridiana. Una bella sorpresa, suggestivo vedere i due fratelli insieme. Così come vederli posare per le foto di rito. Simone ha assistito all'allenamento del fratello e in cuor suo ha sperato fortemente che nella prossima stagione possa fare questo derby in famiglia che farebbe la felicità di papà Giancarlo e mamma Marina, oltre che ovviamente di tutta la tifoseria giallorossa.