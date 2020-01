E al Mancini arriva anche Francesco Totti. LE FOTO La presenza di Superpippo calamita divi del pallone. Grandi abbracci anche con Foggia

(f.s.) Bè, se proprio serviva qualche dimostrazione concreta di ciò che vuol dire avere Pippo Inzaghi sulla panchina giallorossa, in questi giorni capitolini lo stanno comprendendo tutti. Passi per ieri, quando al Mancini è arrivato Simone Inzaghi. L'amore fraterno va oltre ogni scala di valori professionali. Come dire che Simone è sì uno degli allenatori più stimati d'Italia in questo momento, ma c'era sempre la “fratellanza” a spingerlo a venire a fare un saluto a Pippo al Mancini.

Questa mattina invece non c'era alcun rapporto di parentela tra Superpippo e Francesco Totti, ma “il pupone” non ha resistito alla tentazione e s'è presentato anche lui al Mancini. E' rimasto a lungo, tra l'altro ad assistere al lavoro dei giallorossi, fermandosi per qualche ora in una struttura che conosce benissimo. Un incontro cordiale tra due Campioni del Mondo del 2006, che lo è diventato ancora di più all'arrivo di Foggia, che conosce benissimo Totti. Un bel trio davvero, che col pallone tra i piedi ha fatto la storia di questo sport. Ora sono tutti dall'altra parte della barricata, provando a ripetere quelle prodezze che erano una loro prerogativa quando giocavano.