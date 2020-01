Vigorito domani al Mancini. Mercato, si muove qualcosa Amichevole anticipata di un giorno. Domani l'appuntamento

Domani ci sarà una nuova visita per i giallorossi. Dopo gli incontri con Simone Inzaghi, Aleksandar Kolarov e Francesco Totti, la squadra potrà riabbracciare il presidente Vigorito. Sarà l'occasione giusta da parte del patròn per conoscere l'ultimo rinforzo, Gabriele Moncini, ma anche per assistere all'amichevole in famiglia, anticipata di un giorno. Non più in programma domenica, bensì domani mattina al centro sportivo Acquacetosa. Ne approfitterà anche Pasquale Foggia che potrà confrontarsi dal vivo col massimo dirigente per la questione del mercato. In effetti, dopo aver centrato il primo colpo in attacco, manca l'ultimo tassello. Con l'infortunio di Antei si cerca un rinforzo dietro, ma l'obiettivo è quello di portare nel Sannio un piede mancino che possa ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro. Al momento si contano due trattative, una con un club di serie A, l'altra con una squadra estera. Probabile che già lunedì possa arrivare la risposta giusta. In effetti la missione non è semplice. Il direttore sportivo guarda oltre, all'eventuale salto di categoria. Ecco perché c'era stato anche un contatto con Alin Tosca, ex Benevento ai tempi della serie A, ma la sua squadra di appartenenza, Gaziantep FK, ha preferito rinviare il discorso a giugno in vista del nuovo campionato. Il difensore quindi non potrà raggiungere il Sannio già in questo mercato nonostante si era detto entusiasta dell'offerta. Ma non mancano le alternative, Foggia ha le idee chiare. L'intento è quello di unire la necessità legata a questo girone di ritorno alla funzionalità per il nuovo anno. Insomma si guarda già alla A.