Benevento, partitella in famiglia e 4 gol. LE FOTO La squadra si è spostata nell'impianto "Onesti" dell'Acquacetosa

(f.s.) Tutti in pullman per raggiungere l'impianto “Giulio Onesti” all'Acquacetosa. Campo regolamentare in questo centro sportivo di proprietà del Coni: dall'altra parte della città, rispetto alla Pontina dov'è il Mancini Pargk Hotel. Inzaghi ha diviso i suoi in due squadre, una in completa tenuta nera, l'altra con le pettorine gialle, solo in teoria titolari contro gli altri. In effetti Inzaghi ha mischiato molto le carte, ottenendo le solite ottime indicazioni.

Per la cronaca la partitella è terminata col punteggio di 4 a 0, con due gol per tempo. La prima rete è stata una delizia per gliocchi, segnata da Luca Caldirola con un tiro da fuori area che ha ricordato il famoso gol di Sheva alla Juventus a Buffon nel 2001. Il raddoppio della squadra dei titolari è stato di Riccardino Improta. Nella ripresa hanno arrotondato il punteggio prima Roby Insigne, poi Nicolas Viola su calcio di rigore.

Inutile dire che la partita è servita per riprendere il ritmo e vivere di nuovo il clima agonistico. La squadra subito dopo la sfida ha lasciato di nuovo in pullman il campo Onesti dell'Acquacetosa per tornare al Mancini Park Hotel. Pranzo, riposo pomeridiano e poi di nuovo in campo per la seconda seduta giornaliera di allenamento.

Ormai siamo agli sgoccioli del ritiro romano che si chiude con la gradita visita del presidente Vigorito. Domani mattina ultima seduta sul campo numero uno del Mancini, poi, dopo il pranzo, ritorno in pullman a Benevento.