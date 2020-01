Il Benevento diventa un cartone grazie all'estro di un tifoso Antonio Palma ci racconta i suoi "action cartoon" con cui ha conquistato Instagram

Il Benevento si trasforma in un cartone. Il web è stato invaso dalla creatività e dall’estro di Antonio Palma, ragazzo di Luzzano di Moiano che vive in Toscana alimentando a distanza il suo amore per la strega. La passione per il disegno c’è sempre stata, poi è arrivata la scoperta del digitale. Instagram ha ospitato i suoi primi ritratti di calciatori. Lui li definisce “action cartoon”, per il web sono simpatiche caricature con spiccate somiglianze. “Gori è il mio emblema” racconta Antonio. “E’ stato lui il mio primo disegno. Quando vado a giocare a calcetto con gli amici indosso i guantoni e non manca mai la maglietta giallorossa".

Molti calciatori hanno apprezzato gli omaggi di Antonio Palma con like sui suoi post, il tanto atteso” segui” su Instagram come ha fatto Viola, e poi c’è anche chi gli ha fatto qualche gradito dono. Montipò è stato molto generoso omaggiandolo con una maglietta che presto finirà in un quadro, Gyamfi gli ha regalato i pantaloncini. Proprio il giocatore ghanese è quello che ha dato maggiore soddisfazione all’estro artistico del giovane disegnatore originario di Luzzano. “E’ il disegno più simile all’originale, mentre il più difficile da fare è stato Hetemaj”.

Le ultime creazioni di Antonio sono state il presidente Vigorito e Pippo Inzaghi. “Entrambi sono stati facili da realizzare. Il presidente è una persona eccezionale. Ci sta facendo vivere un sogno e va solo ringraziato. Entrambi si sono meritati la caricatura”. Quale sarà la prossima? “Certamente Pasquale Foggia, anche lui la merita per quello che sta facendo”.

Tra i disegni di Antonio ci sono anche i grandi del calcio internazionale come Messi, Icardi, Totti, Del Piero, Maradona e attori famosi come gli interpreti di Gomorra e la giornalista Diletta Leotta. In attesa di nuovi personaggi da trasformare in “action cartoon”, Antonio che ha assistito al match del Vigorito contro l’Ascoli, spera di poter essere ad Empoli per sostenere la strega. Intanto continuerà a curare la sua seconda passione, quella per il disegno, perché il Benevento, che gli fa brillare gli occhi e battere il cuore è sempre sul primo gradino del podio.