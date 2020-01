Benevento, si riapre la pista Tosca Martedì la squadra riprenderà gli allenamenti

(s.l.) Proprio oggi il rompete le righe. La squadra giallorossa ha salutato la capitale facendo ritorno nel Sannio per beneficiare di un giorno di riposo. Martedì ci sarà la ripresa all'Antistadio 'Carmelo Imbriani' con lo sguardo rivolto alla sfida di domenica col Pisa. Appuntamento alle 21 al Vigorito per questa prima di ritorno. Con la consapevolezza che bisognerà ripartire col piede giusto, sulla scia di quanto fatto nel girone di andata. Ma già nel ritiro romano sono arrivate risposte positive. I giocatori stanno bene e sono tutti motivati, perfino l'ultimo arrivato Gabriele Moncini che si è subito inserito nel gruppo.

Notizie positive riguardano anche il mercato. Pare si sia riaperta la pista che porta ad Alin Tosca. La sua squadra di appartenenza, Gaziantep FK, ha mostrato qualche segno di cedimento, il Benevento ha risposto con una offerta importante dopo il confronto tra Foggia e Vigorito, salito a Roma nella mattinata di ieri per salutare la squadra e parlare un po' con tecnico e direttore sportivo. E' evidente che se dovesse andare in porto questa trattativa, la strega risolverebbe più di un problema. Tosca, che ha già vestito la maglia giallorossa in serie A, sarebbe pronto a dire la sua anche l'anno prossimo in occasione dell'eventuale promozione. Dopotutto, è stato più volte ribadito l'intento della società di fare acquisti mirati ma soprattutto di guardare al futuro. Da qui l'arrivo in attacco di un giovane promettente e la speranza di riavere Tosca, pedina fondamentale anche nella massima serie come aveva già dimostrato col Benevento di De Zerbi nel girone di ritorno.