Benevento, inizia la settimana di lavoro: mirino sul Pisa Primo allenamento nel Sannio per Moncini

Dopo l'intenso ritiro di Roma, il Benevento ha goduto ieri di una giornata di riposo. Quest'oggi riprenderà la preparazione all'Imbriani, dando vita alla settimana che porterà al match con il Pisa, in programma domenica sera al Vigorito. Comincia un nuovo "campionato" per la Strega, dopo l'esaltante girone d'andata che l'ha vista dominare, accumulando un notevole vantaggio sulle inseguitrici.

Questo pomeriggio i giallorossi si ritroveranno all'Imbriani. Sarà il primo allenamento nel Sannio per Gabriele Moncini che fino a questo momento è stato agli ordini di Inzaghi solo nella capitale. La preparazione riprenderà domani con una doppia. Pomeridiane per giovedì e venerdì, con la successiva partenza per il ritiro di Venticano. Domenica mattina, invece, ci sarà la rifinitura in vista dell'impegno in notturna con i toscani guidati da Luca D'Angelo.

Una settimana di grande lavoro per il Benevento che vuole cominciare il ritorno come aveva terminato l'andata: con un successo.