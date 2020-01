Benevento, via alla "missione Pisa". LE FOTO Tutti presenti all'Antistatico alla ripresa della preparazione in città

(f.s.) Prima le vacanze, poi il ritiro. Questo pomeriggio il Benevento è finalmente tornato a casa dopo 15 giorni di lontananza. Primo allenamento all'Antistadio Imbriani, tutti presenti, fatta ovviamente eccezione per Luca Antei, che si sta preparando all'intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Come è noto l'intervento si terrà venerdì nella clinica Ochrum di Innsbruck.

Il resto della truppa giallorossa è tutta presente in campo, non manca nessuno. C'è anche per la prima volta Gabriele Moncini, neo acquisto della strega, attaccante di grande spessore, che proverà a bissare il grande girone di ritorno giocato l'anno scorso nelle file del Cittadella.

Inzaghi ha ancora un po' di giorni per pensare alla formazione da mandare in campo domenica sera contro il Pisa: in difesa non avrà dubbi con Maggio che riprenderà il suo ruolo a destra, con la conferma di Tuia e Caldirola al centro e con la presenza di Letizia a sinistra. Anche per il centrocampo è possibile che ci siano molte conferme rispetto alla gara del 29 dicembre contro l'Ascoli. Da decidere l'attacco, visto l'arrivo di Moncini. E' probabile che Inzaghi sia conservativo e non contempli almeno per ora novità, gestendo con tutta la tranquillità possibile l'inserimento ins quadra di Gabriele Moncini. Domani si replica con una seduta doppia.