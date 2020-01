Benevento, ecco quanti tifosi sanniti saranno al Tombolato Alle 19 si è chiusa la prevendita per il settore ospiti

E' terminata alle 19 la prevendita per il settore ospiti del Tombolato. Nonostante la distanza da Cittadella, non mancherà una buona rappresentanza di tifosi giallorossi per la prima trasferta del 2020. Si contano, infatti, 340 emissioni registrate per lo spicchio di stadio dedicato ai sanniti. I sostenitori che partiranno dal Sannio saranno affiancati anche da quelli residenti al Nord, pronti a dare man forte agli ultras nel tifo per una gara molto importante nell'economia del campionato della truppa di Inzaghi.