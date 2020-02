Benevento, scelto già il ritiro estivo Si andrà in Trentino Alto Adige

Si lavora in anticipo. Per non lasciare nulla al caso. Oramai il Benevento non stupisce più. Per risultati in campo e per organizzazione. Da qui la decisione di scegliere già la meta del nuovo ritiro estivo. Si andrà a Prato allo Stelvio, provincia di Bolzano, in Trentino Alto Adige. Nei giorni scorsi, il team manager Alessandro Cilento si è messo in moto per pianificare tutto nei minimi dettagli. Come sempre. Per visionare tutta la struttura. L’hotel, completamente a disposizione della squadra, sarà il Garden Park con due campi e una palestra ben attrezzata. Ma non finisce qui. Prossimamente il Benevento si muoverà anche per organizzare amichevoli di lusso, ricordiamo che negli ultimi anni questa location è stata meta di squadre come il Parma e il Sassuolo. Per quanto riguarda il periodo, si dovrebbe partire il 10 luglio per far ritorno nel Sannio a fine mese, ma ovviamente visto il grande anticipo ci potrebbe essere una variazione di qualche giorno nella partenza.